Липецкая прокуратура разослала по местным надзорным ведомствам письмо, в котором предупредила: из-за участившихся в «ряде регионов» случаев суицида среди прокуроров работникам надзорного ведомства следует лучше относиться друг к другу. Соответствующий документ опубликовал Telegram-канал Baza. Документ, подписанный начальником отдела кадров, в самой прокуратуре не комментируют, отмечает «Коммерсант».

Согласно тексту письма, сотрудникам ведомства предложено оказывать коллегам практическую помощь и моральную поддержку, в том числе по проблемам личного характера, а руководителям – не допускать предвзятости и некорректного поведения в отношении подчиненных. «При общении коллегам стоит руководствоваться Кодексом этики прокурорского работника и Концепцией воспитательной работы в системе прокуратуры», – отмечается в документе.

Помимо этого, в служебном общении прокуроров липецкое надзорное ведомство рекомендовало исключить: «грубость, применение пренебрежительного тона, предвзятых замечаний, предъявление неправомерных угроз и незаслуженных обвинений». Недопустимы, по мнению авторов послания, также: оскорбительные выражения в адрес друг друга и «действия, препятствующие нормальному общению».

Вопрос с суицидами среди прокуроров и атмосферы в прокурорских коллективах, по данным липецкого надзорного ведомства, находится на контроле Генпрокуратуры.

В случае нарушения руководителями «норм поведения» по отношению к подчиненным, к ним могут быть «применены строгие меры ответственности», пригрозили авторы письма. Послание подписано начальником отдела кадров липецкой прокуратуры Андреем Здоренко. Его должны будут получить прокуроры районов Липецкой области, сотрудники надзорных ведомств города Ельца, специализированные прокуроры, а также начальники местных прокурорских отделов и управлений.