ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Задержанные американцы раскрыли цель нападения на президента Гаити
По словам граждан США, миссия состояла в том, чтобы не убивать, а арестовать президента «по ордеру следственного судьи». Ранее сообщалось, что убийцы представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США
Задержанные американцы раскрыли цель нападения на президента Гаити
Фото: / Others
9 июля 2021 г.

Граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, раскрыли цель нападения на резиденцию государственного лидера. Их показания передала местная газета Nouvelliste.

Речь идет о двух подозреваемых американцах гаитянского происхождения – Джеймсе Солаже и Жозефе Венсане. «Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», – заявил судья Клеман Ноэль. Он не привел конкретные данные об упоминаемом ордере.

Судья также рассказал о результатах обыска в автомобилях задержанных. Помимо огнестрельного оружия, в машинах обнаружили сервера камер видеонаблюдения из дома Моиза, а также чековую книжку супруги президента.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента Моиза оказались трое иностранцев.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых предположительно выдавали себя убийцы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us