Граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, раскрыли цель нападения на резиденцию государственного лидера. Их показания передала местная газета Nouvelliste.

Речь идет о двух подозреваемых американцах гаитянского происхождения – Джеймсе Солаже и Жозефе Венсане. «Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», – заявил судья Клеман Ноэль. Он не привел конкретные данные об упоминаемом ордере.

Судья также рассказал о результатах обыска в автомобилях задержанных. Помимо огнестрельного оружия, в машинах обнаружили сервера камер видеонаблюдения из дома Моиза, а также чековую книжку супруги президента.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента Моиза оказались трое иностранцев.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых предположительно выдавали себя убийцы.