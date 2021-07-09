За время пандемии без лицензии остались более семи тысяч российских СМИ, это около 12% от всех действующих в России медиа. Об этом говорится в исследовании «МБХ медиа».

Многие учредители СМИ, которые лишились лицензии, винили в этом пандемию коронавируса. Об этом свидетельствуют данные карточек регистрации СМИ. Впрочем, коронавирус лишь ускорил процесс, который продолжается уже много лет. Так, среди СМИ, зарегистрированных в последние пять лет, каждое пятое на сегодняшний день не выжило (19,8%).

При этом снижается и число регистрируемых СМИ. В прошлом году было зарегистрировано 3150 СМИ. За шесть месяцев 2021 года регистрацию получили только 1158 СМИ. Количество регистраций в 2020 году упало в 2,4 раза по сравнению с 2012 годом.

А доля государственных СМИ, напротив, растет. Из 3700 изданий, получивших регистрацию в 2019 году, почти каждое третье зарегистрировали государственные учреждения. В 2020 и 2021 году таких чуть больше четверти. А в 2001-2011 годах новые СМИ, учрежденные административными структурами, составляли не более 9% от всех медиа, получивших лицензию в течение года. Сейчас примерно каждое шестое СМИ из ныне действующих учреждено властями.