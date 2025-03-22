ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев и Москва близки к согласию по Черному морю
Украина и Россия впервые начали обсуждать прекращение морских ударов в Черном море и могут в ближайшую неделю договориться о моратории, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Киев и Москва близки к согласию по Черному морю
Черное море / Reuters
22 марта 2025 г.

Украина и Россия обсуждают введение временного моратория на боевые действия в акватории Черного моря. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Они никогда не говорили о восстановлении моратория на морские удары в Черном море. Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы говорим об этом, и это будет сделано в течение следующей недели или около того», — заявил Уиткофф.

По его словам, между сторонами остались технические детали, но сам факт включения этой темы в повестку переговоров он назвал важным шагом.

Ранее Россия и Украина при содействии США согласились прекратить на 30 дней удары по объектам энергетической инфраструктуры. Однако президент России Владимир Путин отказался от полного прекращения огня на линии фронта, тогда как Украина это предложение поддержала.

21 марта Минобороны РФ обвинило Киев в подрыве газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, назвав это нарушением инициативы США по перемирию. В ответ Генштаб ВСУ заявил, что станцию обстреляли российские военные в рамках информационной провокации.

Газоизмерительная станция «Суджа» была последней действующей точкой транзита российского газа в Европу через Украину.

Между тем дипломатические переговоры продолжаются. США планируют новые дискуссии по Украине в Джидде, Саудовская Аравия, поскольку международное давление на стороны конфликта усиливается.

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