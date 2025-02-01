ПОЛИТИКА
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Падение самолета в Пенсильвании
Медицинский самолет Learjet 55 разбился в жилом районе Филадельфии, вызвав пожар, на борту находились граждане Мексики
Падение самолета в Пенсильвании
Крушение Learjet 55 / Reuters
1 февраля 2025 г.

В американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, медицинский самолет Learjet 55 разбился в жилом районе, вызвав сильный пожар. На борту находились больная девочка, ее мать, двое медиков и два пилота.

По данным CNN, самолет выполнял рейс для транспортировки пациентки, получившей жизненно важную терапию в США. Он должен был доставить ребенка обратно в Мексику. Самолет принадлежал мексиканской компании Jet Rescue Air Ambulance, и все находившиеся на борту были гражданами Мексики.

Представители компании заявили, что у них нет данных о том, что при крушении кто-то мог выжить.

Падение самолета вызвало возгорание нескольких жилых домов. По информации CNN, как минимум шесть человек на земле обратились за медицинской помощью.

Причины катастрофы выясняются. Очевидцы сообщили CNN, что самолет взорвался еще в воздухе.

Крушение Learjet 55 стало вторым авиапроисшествием с жертвами в США за неделю. Ранее, 29 января, пассажирский самолет American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk возле аэропорта Вашингтона. На борту находились 64 пассажира и трое военных, никто не выжил.

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