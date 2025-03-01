ПОЛИТИКА
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Король примет Зеленского
Король Великобритании Карл III проведет встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне 2 марта
Король примет Зеленского
Карл III и Владимир Зеленский / Reuters
1 марта 2025 г.

Король Великобритании Карл III встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сейчас находится в Лондоне, сообщает BBC.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, встреча состоится в воскресенье, 2 марта.

Ранее переговоры Зеленского с монархом не планировались, однако, по данным BBC, приглашение было отправлено по просьбе британского правительства.

Зеленский прибыл в Великобританию после визита в США, где на встрече с Дональдом Трампом произошла словесная перепалка. В результате президент Украины покинул Вашингтон, не подписав соглашение о природных ресурсах.

27 февраля британский премьер Кир Стармер передал Трампу приглашение от Карла III посетить Великобританию. Трамп его принял, но сроки визита пока не определены.

Зеленский уже встречался с Карлом III дважды после его восшествия на престол: в феврале 2023 года и в июле 2024 года.

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