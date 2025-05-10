Сектор Газа переживает гуманитарную катастрофу, и ситуация усугубляется решением о запрете даже на гуманитарную поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Москве на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Путин подчеркнул, что Россия традиционно придает большое значение отношениям с Палестиной.

«Наши народы связаны крепкими узами дружбы. С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тыс. человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу», — сказал он.

Президент отметил, что Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь. За прошлый год в Газу было направлено более 800 тонн гуманитарных грузов — продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

«Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление ближневосточного мирного процесса.

«К сожалению, ситуация только усугубляется, я сейчас говорил о гуманитарном кризисе, катастрофе, и конечно, это усугубляется решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергии, что особенно вызывает озабоченность», — добавил он.

Президент напомнил, что соглашение о перемирии, достигнутое в начале года, было сорвано. По его словам, обстановка в Газе продолжает ухудшаться.

«Мы, конечно, обсудим с вами все эти вопросы, обменяемся мнениями о том, что Россия могла бы дополнительно сделать для деэскалации напряженности. Конечно, не обойдем стороной и актуальные вопросы двусторонней повестки. В декабре в Москве прошло заседание российско-палестинской Межправкомиссии, на которой определены ориентиры для дальнейшей нашей с вами совместной работы», — заключил Путин.