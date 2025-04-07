Впервые в истории партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) догнала по рейтингу консервативный блок ХДС/ХСС — обе политические силы набирают по 24%. Это максимальный показатель для ультраправых на федеральном уровне, и он сигнализирует об опасной трансформации политического ландшафта Германии всего через шесть недель после выборов в Бундестаг.

Главной причиной эксперты называют резкое разочарование избирателей в блоке ХДС/ХСС. Особенно после того, как лидер ХДС Фридрих Мерц, несмотря на предвыборные обещания, поддержал изменения в Конституции ради масштабного долга и инвестиций вместе с СДПГ и «Зелеными». Больше половины граждан сочли это обманом, показал опрос ZDF-Politbarometer. С тех пор ХДС/ХСС потеряли 4,5 процентных пункта, а АдГ прибавила 3,2.

Сопредседательница ультраправой партии Алис Вайдель сразу после выборов заявила: «Мы обгоним ХДС — и очень скоро». Сегодня она заявляет о начале «гражданского поворота» в политике. По ее словам, игнорировать АдГ больше невозможно.

В ХДС пока не признают тревогу. Глава баварской группы Александр Добриндт уклончиво заявил, что «надо меньше читать новости». А переговорщик ХДС Йенс Шпан признал: «Мы должны вернуть доверие. Люди хотят, чтобы стране стало лучше».

Но может ли АдГ реально прийти к власти? Пока — нет. Даже если партия станет первой, без коалиции с другими она не сможет выбрать канцлера. А сотрудничество с ультраправыми по-прежнему исключают все остальные фракции. Да и абсолютное большинство — пока маловероятный сценарий: лишь 30% немцев вообще готовы рассматривать возможность проголосовать за АдГ.

Так что это, временный всплеск ультраправых настроений или надолго? Это зависит от кризисов. Чем хуже будет ситуация — в экономике, с безопасностью, с миграцией — тем выше шанс, что АдГ продолжит набирать силу.



