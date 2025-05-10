ТУРЦИЯ
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Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой, обсудив двусторонние отношения и международные события
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Реджеп Тайип Эрдоган и Эди Рама / AA
10 мая 2025 г.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой.

В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Албанией, а также региональные и международные события.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение дружбе и диалогу с Албанией, и выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами будет и дальше укрепляться.

Он также отметил, что проведение в Албании саммитов Европейского политического сообщества и Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе является показателем растущего международного авторитета Албании, и пожелал успеха в организации мероприятий.

Кроме того, президент Эрдоган выразил надежду на то, что парламентские выборы, которые пройдут в Албании в воскресенье, будут благополучными и принесут стране пользу.

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