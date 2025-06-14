Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси. В ходе беседы стороны обсудили эскалацию между Израилем и Ираном, а также ее последствия для региона и мира.

Президент Эрдоган подчеркнул, что удары Израиля по Ирану наносят серьезный ущерб безопасности региона. По его словам, действия правительства Нетаньяху, пренебрегающего международным правом, становятся глобальной угрозой для стабильности и безопасности.

Глава турецкого государства указал, что Ближний Восток не способен выдержать еще один кризис. Он добавил, что Израиль стремится сорвать процесс достижения соглашения по иранской ядерной программе, и единственным способом предотвращения эскалации остается продолжение переговоров.

Эрдоган также заявил, что удары по Ирану не должны заслонять продолжающийся геноцид в Газе. Он подчеркнул, что недопустимо позволять Израилю отвлечь внимание от палестинской трагедии.