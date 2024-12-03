Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что режим Асада в Сирии игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и отказывается участвовать в переговорах. По ее словам, США продолжительное время поддерживали процесс мирного урегулирования, однако сирийские власти блокируют диалог.

«Мы долго поддерживали переговоры в Сирии. Это режим Асада в Сирии игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и отказывается садиться за стол переговоров», - заявила она.

Выступая на пресс-конференции по случаю передачи председательства в Совете Безопасности ООН от Великобритании США, Томас-Гринфилд обозначила ключевые темы своего председательства. Среди них — продовольственная безопасность, гендерное равенство, цифровые угрозы и региональные конфликты.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США активно взаимодействуют с партнерами в регионе, чтобы найти пути к миру и безопасности для сирийского народа.

Она также выразила обеспокоенность ситуацией в Газе, отметив, что Вашингтон продолжает усилия для достижения прекращения огня, освобождения пленных и доставки гуманитарной помощи.

Что касается Ливана, Томас-Гринфилд подтвердила, что реализация соглашения о перемирии остается в фокусе внимания США, несмотря на возникшие проблемы. По ее словам, договор остается в силе, а США продолжат следить за соблюдением перемирия.

«Мы не можем сидеть сложа руки. Эти вызовы требуют решительных действий», — заявила Томас-Гринфилд, заверив, что США будут работать над решением глобальных проблем с полной отдачей.