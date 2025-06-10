ПОЛИТИКА
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Новый этап переговоров США и России
Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что следующий раунд консультаций с американской стороной пройдет в Москве
Новый этап переговоров США и России
Посол России в США Александр Дарчиев / Reuters
20 часов назад

Россия и США приняли предварительное решение перенести консультации по устранению напряженности в двусторонних дипломатических отношениях в свои столицы. Об этом сообщил посол России в США Александр Дарчиев в интервью агентству ТАСС. Это первое интервью Дарчиева с момента его прибытия в Вашингтон 26 марта.

По его словам, новый раунд переговоров пройдет «в самое ближайшее время» в Москве.

В ходе интервью Дарчиеву был также задан вопрос, видит ли он реальные шаги со стороны администрации США, подтверждающие ее заявления о стремлении к нормализации отношений с Россией.

«Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко. Сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — отметил Дарчиев.

Тем не менее, он подчеркнул, что определенное движение вперед все же наблюдается.

Дарчиев отметил, что движение вперед, пусть и остающееся обратимым, все же зафиксировано — и именно стамбульский раунд 10 апреля позволил сторонам прийти к конкретному результату.

Дата нового раунда переговоров и состав делегаций пока не уточняются.

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