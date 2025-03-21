Анкара резко осудила разрушение Израилем больницы турецко-палестинской дружбы в Газе, специализировавшегося на лечении онкологических больных. Медучреждение было построено Турцией и находилось под управлением местных властей.

«Мы осуждаем уничтожение госпиталя турецко-палестинской дружбы», — говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном в пятницу.

В Анкаре назвали атаку частью системной политики превращения Газы в непригодное для жизни место:

«Умышленное уничтожение больницы, оказывающей медицинскую помощь мирным жителям, — это звено в стратегии Израиля по насильственному вытеснению палестинского народа».

Турция призвала международное сообщество принять конкретные и сдерживающие меры в ответ на действия Израиля.

«Это государственный терроризм», — заявили в ведомстве.

МИД также подчеркнул, что все ответственные за происходящее, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, будут привлечены к ответственности в рамках международного права.

С октября 2023 года в результате израильских атак на Газу, по данным местного Минздрава, погибли почти 50 тыс. человек и более 112 тыс. получили ранения, большинство из них — женщины и дети.