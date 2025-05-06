Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы прекращают атаки по позициям хуситов в Йемене. По его словам, это связано с тем, что хуситы якобы выразили желание завершить боевые действия.

«Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки», — заявил он на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.

Йеменская сторона официально не объявляла о прекращении атак, в том числе в районе Красного моря.

6 мая израильская армия нанесла удары по объектам хуситов в международном аэропорту Саны. Также сообщается об атаках на центральные электростанции и бетонный завод в столице Йемена.

По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, в результате ударов ВВС Израиля аэропорт в Сане был полностью уничтожен.

Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул судебное заседание по делу о коррупции, чтобы лично следить за ходом операций.

Атака стала ответом на запуск ракеты по аэропорту «Бен-Гурион» 4 мая. Тогда снаряд, выпущенный с территории Йемена, упал вблизи аэропорта. Пострадали восемь человек, работа объекта была временно остановлена.

Движение хуситов начало атаки на суда, связанные с Израилем, в октябре 2023 года. Эти действия были заявлены как акт солидарности с палестинцами в Газе.