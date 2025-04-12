Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазаре Команеску ответил на вопросы журналистов в рамках Анталийского дипломатического форума (ADF).

Команеску отметил, что был удостоен чести участвовать в форуме, и напомнил, что ОЧЭС была основана 33 года назад с целью развития экономического сотрудничества.

Он подчеркнул, что в последнее время в мире много говорится о безопасности и конфликтах, однако безопасность также имеет крайне важное экономическое измерение.

Команеску заявил, что ADF входит в число ведущих форумов мира. По его словам, темы, поднятые в рамках форума, были «очень хорошо и своевременно подобраны». Он также похвалил «уровень и качество» участников.

Говоря о теме «связанности», обсуждавшейся на панели, в которой он участвовал, Команеску отметил: «Для меня было честью участвовать. Это показывает, насколько важно обеспечивать связь между регионами мира».

Генсек ОЧЭС подчеркнул важную роль организации в продвижении регионального сотрудничества и указал на значение сохранения каналов коммуникации даже в условиях напряженности между странами. Он заявил: «Развивая экономическое сотрудничество, вы одновременно укрепляете и безопасность. Это крайне важный момент. Даже между сторонами, находящимися в напряженных отношениях, необходимо сохранять каналы общения».

Команеску привел в пример декабрь 2023 года, когда в период председательства Турции в ОЧЭС был единогласно одобрен обновленный и всеобъемлющий 10-летний экономический план.

Он отметил, что принятие этого плана стало проявлением дальновидности: «Это осознание необходимости думать не только о настоящем, но и о завтрашнем и послезавтрашнем дне, о будущем».

Команеску заявил, что стабильного и безопасного будущего можно достичь только через сотрудничество: «Экономическое сотрудничество чрезвычайно важно. Именно поэтому наша организация существует. Надеюсь, что нынешняя турбулентность будет преодолена посредством переговоров».

Он напомнил, что Турция является учредителем и донором ОЧЭС и всегда оказывает важную и стабильную поддержку деятельности организации.

Говоря о международной торговле, Команеску указал на рост протекционистских тенденций и подчеркнул необходимость находить пути для максимально свободного и активного обмена при минимальных барьерах.

Он выразил уверенность, что несмотря на различия в подходах к протекционистским мерам, мировая экономика продолжит двигаться вперед. По его словам, в эпоху цифровизации, дефицита ресурсов и многополярности единственный путь — это конструктивный диалог.