Командование материально-технического обеспечения армии США готовит крупную операцию по перемещению 151 единицы военной техники и оборудования с базы в немецком Дюльмене на армянский полигон Зар, свидетельствуют документы, опубликованные на портале госзакупок США и изученные RT.

Переброска запланирована на период с 16 июля по 7 августа, а возвращение техники в Германию — с 21 августа по 20 сентября 2025 года. Контракт также предусматривает перевозку оборудования с Армавирского учебного полигона в Армении в грузинский порт Поти.

Согласно документации, военные США заказывают не только логистические услуги, но и специфические процедуры, включая мойку и дезинфекцию транспорта от африканской чумы свиней непосредственно на полигоне в Армении. Кроме того, в республику планируется доставить восемь машин скорой помощи.

Особо отмечается, что оборудование нельзя перевозить через территории России, Турции или Азербайджана из-за «трудностей с дипломатическими разрешениями».

База в Дюльмене, откуда планируется отправка техники, является местом дислокации подразделений 405-й армейской бригады полевой поддержки США — ключевого логистического оператора американских войск на европейском и африканском театрах военных действий.

В Пентагоне отказались комментировать информацию о возможной переброске военной техники в Армению. «США высоко ценят наши отношения с Арменией. Минобороны не комментирует перемещения военной техники по соображениям оперативной безопасности», — заявили в американском военном ведомстве в ответ на запрос агентства Арменпресс.

Ранее в 2024 году уже проходили совместные американо-армянские военные учения Eagle Partner 2024, а в Министерстве обороны Армении начал работать представитель армии США.