ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Финляндия предостерегает Украину от «сталинского сценария»
Президент Финляндии Александр Стубб призвал Киев не повторять горького опыта 1944 года, когда его страна утратила суверенитет и территории после капитуляции перед СССР
Финляндия предостерегает Украину от «сталинского сценария»
Александр Стубб / Reuters
19 марта 2025 г.

Украина ни в коем случае не должна соглашаться на условия России, которые приведут к потере суверенитета и территориальной целостности. Такое мнение озвучил президент Финляндии Александр Стубб в ответ на вопрос «Европейской правды» на пресс-конференции в Хельсинки в среду.

Комментируя циркулирующие слухи о требованиях России признать за ней оккупированные территории, глава финского государства сравнил эту ситуацию с историческим опытом своей страны после советско-финской войны.

«Государственность основывается на трех столпах – независимость, суверенитет и территориальная целостность. Финляндия в 1944-м по сталинскому миру потеряла две из них. Мы сохранили независимость, но мы потеряли суверенитет в принятии решений (о внешней политике государства. – ред.), а также потеряли 10% нашей территории», – заявил он.

Стубб отметил, что для него это имеет также личное измерение, поскольку СССР оккупировал и аннексировал территории, где родились его бабушки, дедушки и отец. Согласно мирному договору с Советским Союзом, Финляндия была вынуждена признать часть своих территорий составляющей России.

На прямой вопрос о том, должна ли Украина соглашаться на подобные условия, президент Финляндии ответил однозначно: «На ваш вопрос, должна ли Украина согласиться оказаться в этом положении, мой ответ – абсолютно нет». Он также пообещал продолжать работу, чтобы Украина «сохранила и независимость, и суверенное право определять свой путь в Европу и Запад, и свою территориальную целостность».

Стоит отметить, что на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский признал, что на мирных переговорах будут подниматься территориальные вопросы, но подчеркнул, что это является красной линией для Украины. Он также сообщил, что планирует разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 марта.

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