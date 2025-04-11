Президент России Владимир Путин провел более четырех часов переговоров со Стивом Уиткоффом — специальным посланником президента США Дональда Трампа — в Санкт-Петербурге. Встреча была посвящена попыткам разблокировать застопорившиеся мирные переговоры по Украине.

Кремль подтвердил проведение переговоров, опубликовав фотографию, на которой Путин и Уиткофф пожимают друг другу руки. По официальному сообщению, обсуждались «различные аспекты украинского урегулирования».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заранее предупредил, что ожидать «прорыва» по итогам встречи не стоит, однако подтвердил, что «разговор будет продолжен». По его словам, телефонный разговор между Путиным и Трампом также «теоретически возможен».

Сама встреча прошла на фоне нарастающего раздражения Трампа темпами дипломатического процесса. Незадолго до переговоров он написал в соцсети Truth Social: «Россия должна действовать. Слишком много людей погибает — тысячи каждую неделю — в этой ужасной и бессмысленной войне».

Уиткофф, ранее занимавшийся ближневосточным направлением, в последние месяцы активно вовлечен в российско-американские консультации.

По информации Axios, Трамп требует достижения перемирия до конца апреля. В противном случае, как утверждают источники, Белый дом может ввести новые санкции против России.