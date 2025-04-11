ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Уиткофф привез Путину послание от Трампа
Президент РФ и спецпосланник Трампа встретились в Петербурге и провели более четырех часов на переговорах по российско-украинской войне
Уиткофф привез Путину послание от Трампа
/ Public domain
11 апреля 2025 г.

Президент России Владимир Путин провел более четырех часов переговоров со Стивом Уиткоффом — специальным посланником президента США Дональда Трампа — в Санкт-Петербурге. Встреча была посвящена попыткам разблокировать застопорившиеся мирные переговоры по Украине.

Кремль подтвердил проведение переговоров, опубликовав фотографию, на которой Путин и Уиткофф пожимают друг другу руки. По официальному сообщению, обсуждались «различные аспекты украинского урегулирования».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заранее предупредил, что ожидать «прорыва» по итогам встречи не стоит, однако подтвердил, что «разговор будет продолжен». По его словам, телефонный разговор между Путиным и Трампом также «теоретически возможен».

Сама встреча прошла на фоне нарастающего раздражения Трампа темпами дипломатического процесса. Незадолго до переговоров он написал в соцсети Truth Social: «Россия должна действовать. Слишком много людей погибает — тысячи каждую неделю — в этой ужасной и бессмысленной войне».

Уиткофф, ранее занимавшийся ближневосточным направлением, в последние месяцы активно вовлечен в российско-американские консультации.

По информации Axios, Трамп требует достижения перемирия до конца апреля. В противном случае, как утверждают источники, Белый дом может ввести новые санкции против России.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us