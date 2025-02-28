Власти Германии запустили новую инициативу для помощи тем, кто пострадал от дезинформации и конспирологических теорий. Проект Advisory Compass Conspiracy Thinking, представленный 27 февраля в Берлине, поддержали Министерство внутренних дел и Министерство по делам семьи.

По словам главы МВД Нэнси Фезер, такие теории намеренно подрывают доверие к науке, СМИ и демократическим институтам, способствуя радикализации и насилию. Министр отметила, что первыми признаки влияния конспирологических идей замечают близкие люди, но конструктивный диалог часто оказывается невозможным.

Новый центр будет оказывать начальную поддержку и, при необходимости, перенаправлять граждан в специализированные службы. На правительственном сайте объясняется, что конспирологическое мышление основано на глубоком недоверии к официальным институтам и вере в тайные заговоры.

Проект реализуется при участии нескольких НКО, включая Violence Prevention Network и Amadeu Antonio Foundation. При этом последняя неоднократно подвергалась критике за связи с бывшими структурами ГДР.

Оппозиционная Альтернатива для Германии (AfD) осудила инициативу, заявив, что правительство тратит деньги налогоплательщиков на сомнительные проекты. В партии также упрекнули лидера ХДС Фридриха Мерца за отсутствие четкой позиции по этому вопросу.