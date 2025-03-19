Израильская армия объявила в среду о начале «точечной» наземной операции с целью расширения буферной зоны между северной и южной частями сектора Газа.

«За последние 24 часа силы армии Израиля начали точечную, целенаправленную наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для расширения буферной зоны между северной и южной частями сектора Газа», — заявил представитель армии Авихай Адраи через Telegram.

«В ходе операции силы расширили свой контроль над центральной осью Нецарим», которая разделяет северную и южную части Газы, добавил он.

Эта операция последовала за возобновлением массированных израильских авиаударов, которые со вторника привели к гибели по меньшей мере 436 человек и ранению более 670 палестинцев. Эти действия фактически разрушили соглашение о прекращении огня и обмене пленными, вступившее в силу в январе.

С начала израильской военной кампании в Газе в октябре 2023 года погибло почти 50 000 палестинцев, в основном женщин и детей, и более 112 000 получили ранения.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Помимо этого, против Израиля в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде за его военные действия в эксклаве.