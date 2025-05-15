ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп хочет создать из Газы «‎зону свободы»‎
Президент вновь заявил, что США «‎возьмут»‎ сектор и превратят его в американскую территорию
Трамп хочет создать из Газы «‎зону свободы»‎
Президент США Дональд Трамп / Reuters
15 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы должны «взять» Газу и превратить ее в «зону свободы». 

«Я был бы горд тем, что США возьмут ее, сделают ее зоной свободы», — заявил Трамп журналистам на пресс-конференции по итогам визита в Катар 15 мая.

Ранее Трамп уже высказывал идею о том, чтобы передать Газу под американский контроль. Он говорил о том, что на территории эксклава будет создана «‎ближневосточная Ривьера»‎ — но без палестинцев. Их глава Белого дома предлагает выселить в третьи страны, то есть фактически речь идет об этнической зачистке территории и ее дальнейшей оккупации.

По данным агентства Reuters, США и Израиль обсуждают возможность временного американского управления Газой. Согласно источникам издания, речь идет о переходной администрации под руководством представителя США. Она будет управлять сектором до его демилитаризации и появления жизнеспособной палестинской власти. Концепцию сравнивают с Временной коалиционной администрацией в Ираке, установленной после вторжения США в 2003 году. 

При этом американцы планируют исключить как ХАМАС, так и Палестинскую администрацию от управления Газой. Ожидается участие палестинских технократов и международных партнеров, но как именно это будет реализовано — пока непонятно. Израиль ранее заявлял о возможности включить в процесс «умеренные арабские страны».

ХАМАС уже отверг идею об американском контроле, заявив, что только палестинцы Газы имеют право определять свое будущее.

Трамп также сообщил о возможном прорыве в переговорах с Ираном по ядерной программе, отметив, что соглашение может быть достигнуто без военных действий. Он поблагодарил эмира Катара за вклад в дипломатические усилия. Все это сильно нервирует Израиль, с которым Вашингтон свои шаги согласовывать не стал.

Кроме того, Трамп заключил в Катаре сделку на $96 млрд по продаже самолетов Boeing и объявил о разработке новых истребителей — F-55 и модернизированной версии F-22.



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