Германия одобрила продажу истребителей Eurofighter Typhoon Турции, заявило правительство ФРГ в среду. Одновременно Великобритания и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту этих боевых самолетов на выставке IDEF в Стамбуле.

«Могу подтвердить, что Минобороны направило письменное подтверждение турецкому правительству, одобряющее экспорт, — сообщил журналистам в Берлине представитель правительства Стефан Корнелиус. — Федеральное правительство положительно отреагировало на предварительный запрос промышленности. Теперь турецкое правительство должно решить, хочет ли оно заказать самолеты».

Министр обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Великобритании Джон Хили подписали соглашение, которое, по заявлению британского Минобороны, приближает многомиллиардную экспортную сделку. Это станет первым экспортным заказом на Typhoon, который Великобритания получила с 2017 года.

«Подписание многомиллиардной экспортной сделки с Турцией <...> поддержит нашу жизненно важную оборонную промышленность <...> и укрепит нашу безопасность и безопасность наших союзников в эти неопределенные времена», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Хили отметил: «Оснащение Турции истребителями Typhoon укрепит коллективную оборону НАТО, поддержит промышленную базу обеих стран и создаст тысячи квалифицированных рабочих мест в Великобритании на годы вперед».

Глава BAE Systems Чарльз Вудберн подчеркнул: «Этот меморандум о взаимопонимании между правительствами Турции и Великобритании подчеркивает важность их давнего оборонного сотрудничества в рамках НАТО и критическую роль, которую Typhoon играет в безопасности и обороне в Европе и на Ближнем Востоке».

Британское Минобороны назвало включение Турции в программу Typhoon «началом новой главы» в партнерстве стран. «Принятие Турции оператором Typhoon укрепит узы дружбы между ключевыми союзниками НАТО, складывавшиеся десятилетиями. Это станет значительным шагом к усилению передовых возможностей боевой авиации Турции», — говорится в заявлении.

По данным немецкого журнала Der Spiegel, Федеральный совет безопасности Германии одобрил предварительный запрос Турции на 40 истребителей Eurofighter Typhoon. Самолеты будут производиться в Великобритании с использованием деталей, поставляемых из Германии.