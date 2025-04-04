Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в четверг посетил Вашингтон, где встретился с представителями администрации США. По данным СМИ, речь идет о спецпосланнике президента Дональда Трампа Стиве Уиткоффе, но официально фамилии не называются.

В интервью ТАСС Дмитриев сообщил, что на встрече обсуждались «возможные взаимодействия в Арктике, в редкоземельных металлах и других секторах», где стороны могли бы «строить созидательные и позитивные отношения». Он также заявил, что пригласил американскую сторону посетить Россию.

Дмитриев положительно оценил настрой команды Трампа. По его словам, представители США «ведут себя крайне уважительно», задают много вопросов и готовы искать компромиссы — в отличие от администрации Джо Байдена, которую он упомянул в негативном контексте.

Он также затронул вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, которое прервалось сначала из-за пандемии, а затем из-за войны в Украине. По словам Дмитриева, Москва надеется добиться прогресса и на этом направлении.

Дмитриев стал первым российским чиновником, который публично посетил Вашингтон с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По информации СМИ, для получения визы американские власти временно сняли с него санкции, но официальных комментариев по этому поводу не последовало.

Ранее Дмитриев входил в состав российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, где обсуждались инвестиционные предложения и ситуация в Украине. Белый дом пока не прокомментировал текущий визит.