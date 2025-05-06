Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц потерпел сокрушительное поражение при первой попытке избраться канцлером — несмотря на достигнутую накануне сделку с социал-демократами.

Мерц, 69-летний глава блока ХДС/ХСС, получил лишь 310 голосов в Бундестаге, не дотянув до необходимых 316. Голосование было тайным, потому выяснить, кто из депутатов не поддержал политика, нельзя, уточнила председатель парламента Юлия Клекнер. Она отметила, что «Мерц не избран канцлером согласно статье 63 Конституции».

Фракции парламента срочно ушли на консультации. Новый раунд голосования возможен уже в ближайшие дни, но по закону у депутатов есть 14 дней, чтобы избрать канцлера абсолютным большинством. Если не получится — возможен третий тур с победой простым большинством. В крайнем случае — роспуск парламента и новые выборы.

Провал стал ударом по новосозданной коалиции ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ), которая вместе контролирует 328 мест — этого достаточно для избрания Мерца. Но минимум 12 депутатов не поддержали главу консерваторов, продемонстрировав трещины в альянсе.

Сам Мерц и глава СДПГ Ларс Клингбайль заявляли накануне, что уверены в успехе. Однако в кулуарах ходили слухи о недовольстве в обеих партиях. Некоторые депутаты могли проголосовать против, чтобы саботировать союз.

С момента основания ФРГ в 1949 году ни один кандидат на пост канцлера не проваливался в первом туре после успешных коалиционных переговоров. Это политический провал для Мерца — и возможный крах черно-красной коалиции. Примечательно, что Шольц в свое время победил с первой попытки, набрав почти две трети голосов парламента.

Что дальше — решит следующее голосование. Если Мерц не получит поддержку и во втором туре, президент Франк-Вальтер Штайнмайер может назначить его канцлером при относительном большинстве — или распустить Бундестаг.



