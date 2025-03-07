Иран опроверг заявление президента США Дональда Трампа о получении письма с предложением обсудить ядерную программу. Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке сообщило, что Тегеран не получал никаких посланий от Вашингтона.

Ранее Трамп в интервью Fox Business Network заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с призывом к переговорам. По его словам, Ирану предложено либо вступить в диалог, либо столкнуться с военным давлением со стороны США.

Однако в Тегеране отреагировали на эти слова с недоверием. Верховный лидер Ирана ранее категорически отвергал любые переговоры с администрацией Трампа, называя ее «ненадежной». Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи неоднократно заявляли, что Тегеран не будет вести диалог под давлением.

«Пока США продолжают политику максимального давления и угроз, прямые переговоры невозможны», — заявил Аракчи, давая интервью в Саудовской Аравии.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном остаются напряженными, особенно после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. На фоне новых заявлений Трампа остается неясным, готов ли Белый дом к дипломатическим компромиссам или рассматривает силовой сценарий.