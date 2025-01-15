ТУРЦИЯ
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Белый дом: Турция имеет право на защиту от террористов
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают законные опасения Турции по поводу PKK/YPG и поддерживают ее право на самооборону от террористических атак
Белый дом: Турция имеет право на защиту от террористов
Джон Кирби / Reuters
15 января 2025 г.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Центре зарубежной прессы в Вашингтоне обсудил внешнеполитическую повестку администрации Джо Байдена, затронув ситуацию в Сирии и роль Турции в региональной безопасности.

Кирби подчеркнул, что США понимают законные опасения Турции по поводу безопасности на сирийской границе:

«Мы понимаем законные опасения Турции вдоль ее границы. Турецкие города и граждане подвергались атакам террористов, пересекающих эту границу. Турция имеет полное право защищать себя от террористических атак. Мы активно ведем диалог с Турцией по этому вопросу».

Он также отметил, что борьба с террористической организацией ДАЕШ остается главным приоритетом для США в Сирии: «Наша небольшая военная группировка в Сирии сосредоточена исключительно на продолжении борьбы с ДАЕШ».

При этом Кирби указал, что США хотят, чтобы курдские силы, сотрудничающие с США (SDG, связаны с PKK/YPG), продолжали сосредотачиваться на борьбе с ДАЕШ, а не отвлекались на другие вопросы.

Кирби также добавил, что в переходный период в Сирии важно не допустить возрождения ДАЕШ: «Мы не можем позволить ДАЕШ вновь усилиться. Наша партнерская работа с SDG в этом вопросе должна продолжаться».

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