Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Центре зарубежной прессы в Вашингтоне обсудил внешнеполитическую повестку администрации Джо Байдена, затронув ситуацию в Сирии и роль Турции в региональной безопасности.

Кирби подчеркнул, что США понимают законные опасения Турции по поводу безопасности на сирийской границе:

«Мы понимаем законные опасения Турции вдоль ее границы. Турецкие города и граждане подвергались атакам террористов, пересекающих эту границу. Турция имеет полное право защищать себя от террористических атак. Мы активно ведем диалог с Турцией по этому вопросу».

Он также отметил, что борьба с террористической организацией ДАЕШ остается главным приоритетом для США в Сирии: «Наша небольшая военная группировка в Сирии сосредоточена исключительно на продолжении борьбы с ДАЕШ».

При этом Кирби указал, что США хотят, чтобы курдские силы, сотрудничающие с США (SDG, связаны с PKK/YPG), продолжали сосредотачиваться на борьбе с ДАЕШ, а не отвлекались на другие вопросы.

Кирби также добавил, что в переходный период в Сирии важно не допустить возрождения ДАЕШ: «Мы не можем позволить ДАЕШ вновь усилиться. Наша партнерская работа с SDG в этом вопросе должна продолжаться».