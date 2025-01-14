ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль атаковал жилые дома и больницы
Израильские удары по Газе унесли жизни 31 человека, включая женщин и детей, а также разрушили дома и гражданскую инфраструктуру
Израиль атаковал жилые дома и больницы
Газа / Reuters
14 января 2025 г.

Израиль продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа, что привело к гибели 31 человека, включая детей. Многие жители получили ранения, а разрушения затронули жилые дома, больницы и магазины.

Согласно данным больницы «Мученики Аль-Аксы» в городе Дейр-эль-Балах, израильская армия осуществила три удара по дому и палатке, где находились мирные жители. В результате атак погибли 9 человек, десятки получили ранения.

Израильская авиация также нанесла удар по транспортному средству недалеко от города Аз-Заваиде, что привело к гибели четырех человек, включая двух детей. В районе Дередж в результате удара по жилому дому погиб один палестинец, еще пятеро получили ранения.

В Хан-Юнусе удары по жилым домам привели к гибели 12 человек, среди которых женщины и дети. Местные источники сообщают о бомбардировках палаток мирных жителей и магазинов на побережье.

С начала эскалации 7 октября 2023 года в Газе погибло около 46 584 палестинцев, из них 17 841 ребенок и 12 298 женщин. Более 109 731 человек получили ранения.

Значительная часть погибших остается под завалами разрушенных зданий, а израильские силы продолжают наносить удары по больницам, учебным заведениям и другим объектам гражданской инфраструктуры.

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