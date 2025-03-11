Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Уиткофф, формально отвечающий за ближневосточное направление, в последнее время активно вовлечен в попытки урегулировать конфликт в Украине.

Ожидается, что встреча пройдет на этой неделе. Это станет уже вторым визитом Уиткоффа в Москву после его февральской поездки, во время которой он добился освобождения американского учителя Марка Фогеля, осужденного в России на 14 лет за хранение медицинской марихуаны.

Тем временем в Саудовской Аравии во вторник пройдет встреча американской делегации во главе с госсекретарем Марко Рубио и украинских официальных лиц. По словам источников, Вашингтон намерен выяснить, готов ли Киев пойти на уступки Москве ради прекращения войны.