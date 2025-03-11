ПОЛИТИКА
1 мин чтения
От Трампа снова едут в Москву
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправится на встречу с Путиным после переговоров с Киевом в Саудовской Аравии
От Трампа снова едут в Москву
/ AP
11 марта 2025 г.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Уиткофф, формально отвечающий за ближневосточное направление, в последнее время активно вовлечен в попытки урегулировать конфликт в Украине.

Ожидается, что встреча пройдет на этой неделе. Это станет уже вторым визитом Уиткоффа в Москву после его февральской поездки, во время которой он добился освобождения американского учителя Марка Фогеля, осужденного в России на 14 лет за хранение медицинской марихуаны.

Тем временем в Саудовской Аравии во вторник пройдет встреча американской делегации во главе с госсекретарем Марко Рубио и украинских официальных лиц. По словам источников, Вашингтон намерен выяснить, готов ли Киев пойти на уступки Москве ради прекращения войны.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us