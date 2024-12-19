РЕГИОН
2 min read
Афганистан договорился с соседями об электроэнергии
Правительство Афганистана заключило соглашения с Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном о поставках электроэнергии в 2025 году
Афганистан договорился с соседями об электроэнергии
Правительство Афганистана заключило соглашения с Узбекистаном / DABS
19 декабря 2024 г.

17 декабря афганская государственная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) объявила о продлении контракта с Узбекистаном. Документ подписали и.о. генерального директора DABS Абдул Бари Омар и председатель правления компании «Узэнергосотиш» Жахонгир Обиджонов.

7 декабря аналогичное соглашение было достигнуто с Туркменистаном. Туркменская электроэнергия будет поступать в Афганистан через четыре маршрута: Андхой, Акина, Бадгис и Торгунди в провинции Герат.

С Таджикистаном договоренность о поставках была заключена в конце ноября.

Хотя детали соглашений, включая объемы и стоимость поставок, не раскрываются, Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана сообщило, что текущая потребность страны в электроэнергии составляет 1500 МВт. Из этого объема около 720 МВт покрываются за счет импорта, остальная часть производится внутри страны.

Официальный представитель правительства Забихулла Муджахид ранее сообщил, что в Афганистане началась прокладка газопровода ТАПИ.

По его словам, необходимое техническое оборудование уже доставлено в приграничную зону между Афганистаном и Туркменистаном. Практические работы активно ведутся, и первая фаза проекта должна завершиться в ближайшие два года.

ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) — магистральный газопровод протяженностью 1840 км, который соединит газовые месторождения Туркменистана с рынками Пакистана и Индии через территорию Афганистана. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млрд.

Эксперты прогнозируют значительное экономическое развитие региона благодаря ТАПИ. После завершения строительства газопровод обеспечит создание 12 тыс. рабочих мест, а доход Афганистана вырастет на $1 млрд в год.

Забихулла Муджахид также сообщил, что параллельно начнется реализация проекта CASA-1000, который предусматривает прокладку линии электропередачи между Центральной и Южной Азией.

Истории
«Румынский Трамп» перевернул стол
«Румынский Трамп» перевернул стол
Сирия займется ужасами войны
Сирия займется ужасами войны
Глава МИД Турции посетит Белград
Глава МИД Турции посетит Белград
Сто смертей за ночь: в Дохе — переговоры, в Газе — авиаудары
Сто смертей за ночь: в Дохе — переговоры, в Газе — авиаудары
Турция почтила память жертв крымской и черкесской депортаций
Турция почтила память жертв крымской и черкесской депортаций
Ливан обвинил Израиль в нарушении резолюции ООН
Ливан обвинил Израиль в нарушении резолюции ООН
Фицо назвал санкции против России «чумой»
Фицо назвал санкции против России «чумой»
В Финляндии столкнулись два вертолета
В Финляндии столкнулись два вертолета
ООН: страдания палестинцев нельзя оправдать
ООН: страдания палестинцев нельзя оправдать
Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Глава МИД Эстонии: Турция защищает всю Европу
Глава МИД Эстонии: Турция защищает всю Европу
Трамп озаботился голодом в Газе
Трамп озаботился голодом в Газе
Израиль разворачивает план по захвату Газы
Израиль разворачивает план по захвату Газы
Аббас потребовал от ХАМАС сдать оружие
Аббас потребовал от ХАМАС сдать оружие
Лавров и Рубио обсудили переговоры в Стамбуле
Лавров и Рубио обсудили переговоры в Стамбуле
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us