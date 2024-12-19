17 декабря афганская государственная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) объявила о продлении контракта с Узбекистаном. Документ подписали и.о. генерального директора DABS Абдул Бари Омар и председатель правления компании «Узэнергосотиш» Жахонгир Обиджонов.

7 декабря аналогичное соглашение было достигнуто с Туркменистаном. Туркменская электроэнергия будет поступать в Афганистан через четыре маршрута: Андхой, Акина, Бадгис и Торгунди в провинции Герат.

С Таджикистаном договоренность о поставках была заключена в конце ноября.

Хотя детали соглашений, включая объемы и стоимость поставок, не раскрываются, Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана сообщило, что текущая потребность страны в электроэнергии составляет 1500 МВт. Из этого объема около 720 МВт покрываются за счет импорта, остальная часть производится внутри страны.

Официальный представитель правительства Забихулла Муджахид ранее сообщил, что в Афганистане началась прокладка газопровода ТАПИ.

По его словам, необходимое техническое оборудование уже доставлено в приграничную зону между Афганистаном и Туркменистаном. Практические работы активно ведутся, и первая фаза проекта должна завершиться в ближайшие два года.

ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) — магистральный газопровод протяженностью 1840 км, который соединит газовые месторождения Туркменистана с рынками Пакистана и Индии через территорию Афганистана. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млрд.

Эксперты прогнозируют значительное экономическое развитие региона благодаря ТАПИ. После завершения строительства газопровод обеспечит создание 12 тыс. рабочих мест, а доход Афганистана вырастет на $1 млрд в год.

Забихулла Муджахид также сообщил, что параллельно начнется реализация проекта CASA-1000, который предусматривает прокладку линии электропередачи между Центральной и Южной Азией.