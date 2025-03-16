ПОЛИТИКА
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Хуситы обещают отомстить
После гибели девяти человек в результате американо-британских авиаударов по жилым районам Саны группировка заявила о готовности к полномасштабному ответу
Хуситы обещают отомстить
Дым поднимается от взрыва после того, как президент США Дональд Трамп начал военные удары против йеменских хуситов в субботу / Reuters
16 марта 2025 г.

Йеменская группировка «Ансаруллах» (хуситы) в субботу поклялась ответить на американо-британскую атаку, которая была нацелена на жилой район в Сане и привела к жертвам.

Политическое бюро хуситов охарактеризовало удары как «вероломный и кощунственный акт агрессии и полноценное военное преступление».

«Нацеливание на гражданских лиц является дополнительным доказательством американского терроризма против наций и народов, которые ему противостоят, — говорится в заявлении. — Агрессия США и Великобритании была осуществлена в ответ на поддержку Йеменом палестинского народа, но она не удержит Йемен от продолжения поддержки Палестины и выполнения своего долга по поддержке Газы».

Хуситы предупредили, что «эта агрессия не останется без ответа, и наши вооруженные силы полностью готовы ответить на эскалацию эскалацией».

По меньшей мере девять человек погибли и девять получили ранения в результате авиаударов, нацеленных на йеменскую столицу Сану, заявили хуситы в субботу, когда президент США Дональд Трамп объявил о масштабных воздушных атаках против группировки.

Трамп сказал, что приказал военным начать «мощные» и «решительные» действия против хуситов.

«Ваше время истекло, и ваши атаки должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если этого не произойдет, на вас обрушится ад, подобного которому вы никогда прежде не видели», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Свидетели рассказали агентству «Анадолу», что авиаудары также были нанесены по району Джераф на севере Саны, что привело к мощным взрывам.

Хуситы атаковали связанные с Израилем суда в Красном море с помощью ракет и беспилотников с конца 2023 года, объясняя это солидарностью с сектором Газа. Атаки создавали проблемы для мировой торговли и нарушали цепочки поставок.

Группировка приостановила атаки, когда в январе было объявлено о соглашении о прекращении огня в Газе. Но она пригрозила возобновить нападения, когда Израиль заблокировал всю помощь палестинскому анклаву после окончания первой фазы трехфазовой сделки 2 марта.

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