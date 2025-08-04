ВОЙНА В ГАЗЕ
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Британская телеведущая назвала фотографии голодающих в Газе «пропагандой»
Британская телеведущая Джулия Хартли-Брюэр назвала изображения голодающих детей в палестинской Газе «пропагандой».
Британская телеведущая назвала фотографии голодающих в Газе «пропагандой» / TRT Russian
4 августа 2025 г.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся израильской блокады и полного контроля Тель-Авива над поставками помощи с марта, в условиях уже 22 месяцев войны, которую многие международные организации назвали геноцидом.

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