Британская телеведущая назвала фотографии голодающих в Газе «пропагандой»
Британская телеведущая Джулия Хартли-Брюэр назвала изображения голодающих детей в палестинской Газе «пропагандой».
Британская телеведущая назвала фотографии голодающих в Газе «пропагандой» / TRT Russian
4 августа 2025 г.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся израильской блокады и полного контроля Тель-Авива над поставками помощи с марта, в условиях уже 22 месяцев войны, которую многие международные организации назвали геноцидом.