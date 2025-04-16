Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник Дональда Трампа по Украине Стив Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения войны в Украине и других вопросов с французскими официальными лицами, сообщает Politico.

Рубио проведет встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, а Уиткофф — бывший девелопер без дипломатического опыта — встретится с президентом Эммануэлем Макроном. Переговоры будут посвящены возможным путям прекращения войны между Россией и Украиной, а также вопросам Ирана и американских импортных тарифов.

Визит Уиткоффа во Францию состоится вскоре после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждался возможный режим прекращения огня. Белый дом назвал эту встречу «еще одним шагом в переговорах», несмотря на выраженное Трампом «разочарование».

Сам Уиткофф в интервью Fox News заявил, что беседа с Путиным открывает перспективу «переформатирования отношений» между Москвой и Вашингтоном, а российский лидер якобы настроен на «постоянный мир» с Украиной. Однако спустя несколько дней после этих заявлений Россия нанесла один из самых смертоносных ударов по центру украинского города Сумы, убив как минимум 35 человек и ранив 119. Специальный посланник Вашингтона по Украине генерал в отставке Кит Келлог назвал ракетный удар по Сумам «преступлением, которое переходит все границы», тогда как сам Трамп пока отказывается вводить против Москвы какие-либо меры, а также публично критиковать ее действия.

Примечательно, что согласно недавней публикации The Wall Street Journal, в команде Трампа нарастает раскол по украинскому вопросу. Часть его советников, включая Рубио и генерала Келлога, настаивают на более жесткой линии в отношении Кремля и предостерегают от уступок, особенно касающихся украинских территорий. Сам Трамп, однако, продолжает держать линию — по крайней мере декларативно — Стива Уиткоффа, утверждающего, что Путин «настроен на мир».