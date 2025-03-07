Российская армия утром 7 марта атаковала объекты энергетики и газоснабжения Украины с применением ракет и дронов. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что Россия продолжает «энергетический террор» и подчеркнул, что спасатели и энергетики уже ликвидируют последствия ударов, предпринимая меры для стабилизации энергоснабжения. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями, поскольку ситуация может измениться.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. По данным командования Воздушных сил ВСУ, удары наносились крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Также в воздух поднимались стратегические бомбардировщики Ту-95 с аэродрома «Оленья» на Кольском полуострове.

В результате атаки были зафиксированы повреждения в нескольких регионах. В Харькове ракета попала в гражданский объект, пострадали пять человек. По словам мэра Игоря Терехова, ударом был задет жилой дом, всех жильцов эвакуировали.

В Тернопольской области власти сообщили о попадании по «критическому промышленному объекту» и предупредили о возможных перебоях с газоснабжением. Обошлось без пострадавших.

В Полтавской области, в Миргородском районе, были повреждены газопровод и два частных жилых дома, пострадали двое — ребенок и взрослый. Число абонентов, оставшихся без газа, уточняется.

В Подольском районе Одесской области обломки ракеты вызвали пожар в частном доме, еще четыре здания получили повреждения. По словам главы ОВА Олега Кипера, возгорание удалось потушить.

Спасательные работы продолжаются, власти не исключают новых атак.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.