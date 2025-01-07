Завершение многолетнего кровопролития в Сирии открывает двери для нового этапа в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на мероприятии, посвященном Дню управленцев.

«13-летний период катастроф и разрушений подошел к концу. Это время, когда мир должен активнее поддерживать восстановление Сирии», — заявил он.

Турецкий лидер подчеркнул масштабы трагедии, отметив, что экономический ущерб от войны превысил 500 млрд долларов, а гуманитарные потери остаются неисчислимыми.

Президент обратил внимание на острую необходимость международной поддержки в процессах восстановления:

«Сирии требуется не только восстановление инфраструктуры, но и экономическое развитие, включая проекты в области сельского хозяйства и промышленности. Международное сообщество должно внести больший вклад в этот процесс», — подчеркнул Эрдоган.

Президент напомнил, что Турция на протяжении 13 лет предоставляла убежище миллионам сирийцев, спасаясь от войны и репрессий.

«Мы рисковали своим политическим будущим, чтобы поддерживать сирийских беженцев. Никто не имеет права бросать тень на нашу позицию», — заявил он.

Президент обратил внимание на то, что революция в Сирии стала важным историческим моментом, изменившим не только страну, но и весь регион.

«Сирийская революция открыла историческое окно возможностей как для нашей страны, так и для всего региона. Мы воплотим в жизнь нашу цель — Турцию без терроризма», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.