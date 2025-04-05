ПОЛИТИКА
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«Перемирие» на бумаге
Президент Ливана Жозеф Аун обсудил с делегацией США ситуацию на юге страны, действия Израиля и контроль на границе с Сирией
«Перемирие» на бумаге
Жозеф Аун / Reuters
5 апреля 2025 г.

Президент Ливана Жозеф Аун провел переговоры с американской делегацией по ключевым вопросам безопасности, включая ситуацию на юге страны и на границе с Сирией.

Во встрече участвовали заместитель специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Морган Ортагус и заместитель помощника госсекретаря США по Сирии Наташа Франчески.

По данным пресс-службы ливанского президента, встреча прошла в конструктивном ключе. Главными темами стали обострение ситуации на юге Ливана, деятельность международного комитета по мониторингу, а также вопрос вывода израильских войск с ливанской территории.

Стороны также обсудили координацию действий на ливано-сирийской границе и усилия Ливана в сфере экономических реформ и борьбы с коррупцией.

Комитет по контролю за прекращением огня, работающий в рамках соглашения от 27 ноября 2024 года, включает представителей Ливана, Израиля, Франции, США и миротворцев ВСООНЛ.

Несмотря на достигнутые договоренности, Израиль продолжает удерживать несколько стратегических пунктов на юге Ливана. Среди них — холмы Хамамис, Азийя, Увейда, Балат и Леббуне.

По данным ливанских властей, с момента подписания соглашения израильская армия неоднократно нарушала условия перемирия. В результате нападений погибли или были ранены сотни человек.

Наземные операции Израиля в приграничных районах продолжаются, несмотря на закрепленное в соглашении обязательство о полном выводе войск.

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