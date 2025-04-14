ПОЛИТИКА
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Маск завышает свои успехи
Департамент Илона Маска преувеличивает экономию бюджета США и завышает отчеты, сообщают американские СМИ
Маск завышает свои успехи
Илон Маск / Reuters
14 апреля 2025 г.

Департамент государственной эффективности (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, завышает результаты своей работы по сокращению расходов бюджета США. Об этом 12 апреля сообщила The New York Times.

DOGE был создан после вступления Дональда Трампа в должность президента и должен прекратить работу через полтора года. Маск, поддержавший Трампа на выборах, изначально обещал сократить расходы федерального бюджета на два триллиона долларов — почти треть от общего объема бюджета в семь триллионов.

Позднее цель была снижена до одного триллиона, а затем — до 150 млрд долларов. Эту сумму Маск озвучил на заседании кабинета министров 10 апреля. Таким образом, цели DOGE сократились на 85% от изначальных заявлений.

NYT проанализировала отчеты департамента, в том числе размещенные в онлайн-реестре. Журналисты пришли к выводу, что даже заявленные 150 млрд сэкономленных долларов могут быть завышены.

Издание указывает на грубые ошибки, включение в отчеты расходов, которые и так не были запланированы, а также фиктивные расчеты. Так, DOGE отчитался об отмене контракта на сумму 318 млн долларов, хотя контракт никогда не был заключен — правительство только запрашивало предложения.

При этом деятельность DOGE уже привела к массовым увольнениям в правительстве и сокращению гуманитарной помощи по всему миру.

По данным Politico, в начале апреля Трамп говорил соратникам, что Маск вскоре покинет госслужбу. Сам бизнесмен назвал это «фейком», а Трамп заявил, что намерен удерживать Маска «столько, сколько сможет».

77 членов Конгресса от Демократической партии направили требование об отставке Маска до 30 мая.

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