Вашингтон заинтересовался полезными ископаемыми Демократической Республики Конго (ДРК) и готов обсуждать партнерство в сфере добычи критически важных минералов, заявили в Госдепартаменте США.

Конго обладает колоссальными запасами кобальта, лития и урана, но страдает от нападений боевиков M23, захвативших обширные территории. Теперь Киншаса ищет новых инвесторов, а американские чиновники рассматривают возможность сделок, подобных тем, что Вашингтон обсуждает с Украиной.

«США готовы к переговорам, если они соответствуют принципам политики America First», — сообщил представитель Госдепа, добавив, что Конго контролирует значительную часть мировых запасов стратегических ресурсов. Вашингтон уже стимулирует частные американские инвестиции в добычу минералов в этой стране, подчеркивая важность прозрачности.

Официальные лица Конго пока не представили конкретных предложений, но подтверждают желание диверсифицировать партнерства. «Американские инвесторы всегда найдут место на нашем рынке», — заявил представитель правительства Патрик Муйяйя.

Несмотря на интерес Вашингтона, у США нет государственных компаний, как у Китая, который доминирует в конголезской добыче минералов. По мнению экспертов, если Конго хочет привлечь американский капитал, оно должно искать нестандартные способы взаимодействия, а не просто раздавать концессии.

Китай и США, как две крупнейшие экономики мира, фактически ведут торговую войну за ресурсы Африки. Однако пока лидирует, причем с огромным отрывом, Китай. В 2023 году общий объем экономического участия КНР в Африке оценивался в $21,7 млрд. Из них $8-10 млрд сосредоточены на проектах, связанных с критически важными минералами.

По данным Бюро экономического анализа, США инвестировали в Африку в 2023 году лишь $7,4 млрд, при этом инвестиции США в критически важные минералы оценивались немногим менее $300 млн, что составляет всего лишь 4% от общих инвестиций США на континенте в том году. Главные партнеры Вашингтона — Ангола, Зимбабве, Намибия, теперь же к этому списку может прибавиться и ДРК.



