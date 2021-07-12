В России несмотря на заявления о единстве и интеграции идет процесс выдавливания многих религиозных традиций из общего социокультурного пространства, имеет место сегрегация и отчуждение определенной части граждан, считает первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации Дамир Мухетдинов.

На своей странице в Facebook он отмечает, что за 10 лет в столице страны построили 99 церквей для удобства православных верующих, но в то же время не было возведено ни одной новой мечети. «26 лет назад в последний раз был выделен земельный участок для строительства новой мечети в Москве», – напомнил мусульманский деятель, подчеркнув, что «цифры являются лишь следствием системной ошибки, заложенной на смысловом уровне».

«Задумывались ли вы, почему православный объект, построенный в парке «Патриот», называется «Главным храмом Вооруженных сил»?..», – также задается вопросом Мухетдинов.

По его мнению, слово «храм» применимо к культовым сооружениям многих религий и конфессий – «мировых и признанных в качестве традиционных в России».

«Для мусульманина храм – это мечеть, для иудея – синагога, для христианина – церковь. Для россиян как гражданской и социокультурной общности «храмы» – это и соборы, и мечети, и синагоги, и буддийские культовые сооружения. Приравнивая понятие «храм» только к православному культовому зданию, мы закладываем представление о том, что места поклонения верующих других религий храмами не являются», – пишет автор, указывая на несоответствие декларируемых принципов и общественно-политических реалий.

«Происходит выдавливание многих религиозных традиций из общего российского социокультурного пространства, – резюмирует он. – Определенной части жителей России указывается на то, что они находятся за периметром социума и вне ареала его духовных и культурных ценностей. На словах декларируем единство и интеграцию, на деле идем путем отчуждения и сегрегации». По его словам, «нельзя прийти к гармонии в обществе, уделяя внимание нуждам лишь одной ее части».

Ранее директор фонда «Христианская солидарность» Дмитрий Пахомов в открытом письме президенту России Владимиру Путину выступил за строительство новых мечетей в Москве и в ряде регионов России. По его мнению, это будет способствовать улучшению отношений между представителями различных религий.

Ситуация с правами мусульман в Москве – неприемлема, заключил общественный деятель.