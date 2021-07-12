Из-за рекордной температуры россияне не успевают съесть мороженое

На северо-западе России так жарко, что мороженое тает за минуты. В Пскове, недалеко от границы с Эстонией, термометры показывают 35° C. Для сравнения: в прошлом году самая высокая дневная температура в июле не превышала 24° C. Атмосферное давление и рекордная жара в России вызваны скандинавским антициклоном. #мороженое #Россия #Псков