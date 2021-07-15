Как западные СМИ освещали ПУТЧ в Турции

Предвзятость, невежество, лицемерие… Западные СМИ бурно реагировали на новость о попытке переворота в Турции 15 июля 2016 года. Ведущих и комментаторов не смущали даже огромные жертвы. Мятежниками был убит 251 человек, около 2 200 ранены. #Турция #СМИ #переворот