ПОЛИТИКА
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Как западные СМИ освещали ПУТЧ в Турции
Предвзятость, невежество, лицемерие… Западные СМИ бурно реагировали на новость о попытке переворота в Турции 15 июля 2016 года. Ведущих и комментаторов не смущали даже огромные жертвы. Мятежниками был убит 251 человек, около 2 200 ранены. #Турция #СМИ #переворот
Предвзятость, невежество, лицемерие… Западные СМИ бурно реагировали на новость о попытке переворота в Турции 15 июля 2016 года. Ведущих и комментаторов не смущали даже огромные жертвы. Мятежниками был убит 251 человек, около 2 200 ранены. / Others
15 июля 2021 г.
Истории
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