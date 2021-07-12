На прошлой неделе в центре внимания традиционно перед выборами оказался Григорий Явлинский, который дал несколько интервью («Дождю» и «Znak.com»). В них лидер партии «Яблоко» повторил ранее высказанные обвинения в адрес ныне осужденного оппозицонера Алексея Навального, раскритиковал его тактику «умного голосования» и публично призвал всех сторонников, как он выразился, «берлинского пациента» не голосовать за свою партию и ее представителей в сентябре. Откровения политика, в том числе его тезис о том, что власть не может смениться на улицах, взорвали социальные сети, хотя эксперты не увидели в них ничего сенсационного.

Разные пути

Как стало известно, Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму в сентябре, но примет активное участие в предвыборной кампании. От борьбы за депутатский мандат он отказался с формулировкой «дать дорогу молодым», поэтому федеральный список возглавит нынешний председатель партии Николай Рыбаков.

Журналисты тут же посчитали, что партия «Яблоко» уже 14 лет не представлена в Госдуме, а наилучший результат на федеральных выборах она показала и вовсе 26 лет назад – в 1995 году, когда в Думу второго созыва избрались сразу 45 яблочников. Повторить этот успех или хотя бы приблизиться к нему партии больше не удавалось. Притом что сама партия существует 28 лет.

Последние годы руководство «Яблока» усердно чистило ряды партии: из нее исключили всех случайных людей, более того – руководство партии прекращало любые контакты с бывшими однопартийцами и сторонниками Алексея Навального. Сейчас, в преддверии выборов в Госдуму, этот процесс особенно обострился. Явлинский даже призвал сторонников заключенного политика не голосовать за его партию: «У нас принципиально другая политика». Эксперты говорят, что таким образом он сам, возможно, того не желая, стал автором принципиально нового политтехнологического хода, когда лидер добровольно отказывается от части потенциальных избирателей. Возникает закономерный вопрос – почему именно сейчас?

Самое время

Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев считает, что партия «Яблоко» давно стала системной партией, которая прочно встроена в нынешнюю «вертикаль власти». «Она дольше всех – с 2007 года – участвует в федеральных избирательных кампаниях, не получая ни одного мандата в Государственной Думе, – отмечает эксперт. – Но при этом продолжая существовать в неизменном виде, не сливаясь ни с какими иными политическими силами».

По его мнению, сегодня перед ней стоит «критически важная задача»: она ни в коем случае не должна превысить проходной барьер, но при этом ей нужно набрать больше 3% для получения госфинансирования. Эта задача легче всего решается не привлечением избирателей, а договоренностью с аппаратом президента и ЦИК, которая, вероятно, уже достигнута, считает Иноземцев. Тем более что Явлинский сказал, что его собственное невыдвижение имеет не личные, а политические причины, которые он объяснил «товарищам на их непубличных встречах». Эксперт заключает, что в рамках такой стратегии отношение к Навальному выглядит совершенно разумным.

«Сейчас, когда «единый и безальтернативный лидер оппозиции» исчез с политической арены, его образ имеет определенную поддержку, а его сторонники ищут силу, которую они могли бы поддержать – и те, кого они поддержат, автоматически станут нерукопожатными для Кремля», – говорит Иноземцев. Он считает, что это могло испугать лидера «Яблока». Причем настолько, что он повторил свои тезисы о Навальном, который озвучивал еще в феврале.

Скорее всего, для партии стала проблемой попытка одновременно сохранить «либеральный» образ и отмежеваться от «экстремизма». «В итоге мы увидели и достаточно привлекательный список кандидатов, и проклятия в адрес бывшего однопартийца, исключенного «за нанесение политического ущерба партии», а ныне пребывающего в местах не столь отдаленных».

Чревато уголовкой

К мнению доктора экономических наук добавил несколько аспектов редактор «ФедералПресс» Андрей Гусий. «Если посмотреть на политическую арену, то «Яблоку» сейчас нельзя совершать ошибку и пытаться работать со структурами Навального, – уверен журналист. – И суть не в том, что это чревато уголовкой, это еще может свести на нет политические активы партии». Причем, по мнению эксперта, это касается выборов любого толка, а не только осенних парламентских.

Оценивая партию «Яблоко» в целом, Гусий также считает, что у нее есть своя ниша. «У них достаточно много для оппозиции мест в различного уровня думах, советах и парламентах, где места порой получались вопреки желанию и договоренностей других партий, – говорит эксперт. – Конечно же, в крупных кампаниях, в том числе и в Госдуму, такого не случится. И я сомневаюсь, что в самой партии этого не понимают».

По его мнению, нынешние выборы должны подтвердить, что «партия останется в обойме, останется в своей нише» и что «оппонентов именно в этой нише у нее пока нет».

Чтобы ни говорил Явлинский и как бы его за это ни осуждали, россияне сейчас наблюдают очередной раскол на так называемом либеральном фланге, уверен заместитель главного редактора «Коммерсанта» Дмитрий Дризе. «Не совсем понятно, как в такой ситуации выигрывать выборы, потому что избиратель по сути один и тот же, – отмечает известный российский политический обозреватель. – Хотя Григория Алексеевича можно понять. Ради попадания в Госдуму он приносит в жертву себя, расчищает дорогу сторонникам, идет на компромисс с властью. Другой вопрос, насколько это ему поможет?»

Блогеры, наблюдая за выступлениями Явлинского, тоже не смогли промолчать: «Все годы Явлинский говорил настолько красиво и правильно, что теперь, после окончательного и бесповоротного становления его как последовательного критика Навального, ответить ему по достоинству мог бы, пожалуй, лишь тургеневский Базаров, герой романа «Отцы и дети». Не скажешь ведь, что Григорий Алексеевич банально продался, и на сей раз не настолько красиво, как привык за десятилетия политической карьеры».

Политолог Аббас Галлямов рассматривает ситуацию еще с одной стороны: «Явлинский призвал сторонников Навального НЕ голосовать за «Яблоко». Лучшего подарка КПРФ в нынешней ситуации не смогли бы сделать даже Маркс с Лениным». Он считает, что призывами не голосовать за свою партию тех, кто разделяет взгляды Навального, лидер партии «буквально послал треть избирателей»: «Яблочникам и без того преодоление проходного барьера гарантировано не было, а после сегодняшнего шансы на это совсем минимальны».

Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев уверен, что, действительно, «нужно просто посмотреть на итоги выборов»: «Если «Яблоко» не проведет ни одного депутата, но получит 3,1% голосов против 1,99% в 2016 году, это будет верным знаком, что ее руководство сделало правильный выбор. Который к выбору россиян, разумеется, будет иметь весьма отдаленное отношение».

Интересно в данной истории и то, что «Яблоко» делегирует в Думу другого известного оппозиционера, причем несмотря на его арест. Делегаты съезда партии одобрили предложение включить в список для голосования кандидатуру бывшего координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Предположительно он «пойдет» по региональному списку в Краснодаре.

Сам Пивоваров, который сейчас арестован по возбужденному в Краснодарском крае деле о сотрудничестве с нежелательной организацией, просил о выдвижении в Петербурге в письме, отправленном Явлинскому. Зампредседателя «Яблока» Иван Большаков выдвижение Пивоварова объяснил так: «Это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного, но мы понимаем, что никакую кампанию из СИЗО он вести не будет».