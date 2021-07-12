Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала у себя в Telegram-канале, что вроде как один из сотрудников посольства США в России весной 2021 года похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташково в Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров, проходящих на этом участке пути поезда.

По ее словам, «курьезный случай» произошел вроде как весной этого года: на разъезде железнодорожной станции пропал дорожный указатель. Полиция по камерам видеонаблюдения выяснила, что знак похитил 30-летний мужчина, который положил его в багажник своего автомобиля. «Что было необычно, так это то, что номера на [его] машине были красного цвета (дипломатическими – прим. редакции)», – указала Захарова.

Позднее, как пишет представитель МИДа, сотрудники ДПС в Тверской области остановили машину с дипномерами за нарушение правил дорожного движения. Водитель, сидевший за рулем, «по всем параметрам подходил под ориентировки».

«Грузила из него, как герой рассказа «Злоумышленник» А. П. Чехова, не получается. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению дорожного указателя из Тверской области?» – предположила Захарова.

Имя дипломата она не назвала, но отметила, что его депортировали в США. В американской дипмиссии этот случай никак не комментировали.

Позже Захарова опубликовала в Telegram-канале ссылку на сюжет НТВ, где утверждается, что имя дипломата из США – Паркер Уилсон. Он вроде как коллекционирует вещи, связанные с железными дорогами, и хотел пополнить свой набор раритетной флюгаркой, которая не используется много лет.

В 2006 году телеканал «Россия» продемонстрировал кадры оперативной съемки операции по задержанию британских дипломатов-шпионов с передающими устройствами, якобы замаскированными под камни, с комментариями представителей ФСБ. Однако, несмотря на то, что «камни», как утверждают в ФСБ, был изготовлены с применением передовых технологий, один из них почему-то при этом плохо работал, и разведчикам приходилось вступать в физический контакт с прибором. Он, исходя из истории, сломался, и один из британцев пытался починить передатчик, пнув ногой. Починка не удалась, и второй секретарь посольства Марк Доу забрал камень.