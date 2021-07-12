Всемирный фонд дикой природы (WWF) представил итоги полуторамесячного спутникового мониторинга загрязнения сибирских рек в результате добычи золота, сообщает РБК. Эти данные представлены на онлайн-карте потенциальных социально-экологических конфликтов, данные на которой обновляются раз в две недели.

Съемка и анализ выявили 30 случаев загрязнений рек протяженностью 1474 километра. Почти половина случаев – на территории Красноярского края.

«Мы теряем каждый год все новые и новые сибирские реки», – так комментирует ситуацию координатор экологической коалиции «Реки без границ», эксперт WWF Александр Колотов. По его словам, мониторинг показывает только часть картины, он не охватывает северные районы Красноярского края, Магаданскую область и Якутию.

К загрязнению приводят сброс глины и песка и неочищенной воды в реки в ходе промышленной добычи россыпного золота. Это влечет за собой гибель речных микроорганизмов и животных и деградацию рек.

Эксперт WWF отмечает, что «сегодня суды не принимают космоснимки с выявленными загрязнениями воды в качестве доказательства в судах, у золотодобытчиков есть шансы «отбить» штрафы. Если бы космоснимки принимались судом, золотодобывающая отрасль стала бы намного более ответственной».

Ранее специалисты WWF России провели аналогичные мониторинги в других российских регионах – на Дальнем Востоке и в Алтае-Саянском экорегионе, где были выявлены загрязнения, 2885 км и 2649 км рек соответственно.

Спутниковый мониторинг проводится в рамках проекта «Люди – природе», который WWF России реализует при поддержке Европейского Союза. Его задачи: сохранение лесов путем предотвращения деградации и незаконного использования, а также снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду путем снижения загрязнения воздуха и повышения экологической ответственности бизнеса.