Минпромторг России подготовил план по созданию линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности», на которую потребуется 1,8 триллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект документа от 28 мая.

По данным издания, к 2030 году планируется выпустить 735 новых гражданских самолетов: Ил-114, МС-21, ЛМС-901 «Байкал», Sukhoi Superjet 100, L-410 и разработать пять типов вертолетов.

Согласно плану Минпромторга, почти 1,6 триллиона рублей должен предоставить Фонд национального благосостояния, который называют главной кубышкой России, еще 244 миллиарда рублей – бюджет. Общая прибыль от налогов и сборов, по оценке министерства, должна составить 450 миллиардов рублей.

Подобные масштабы выпуска самолетов, заметил Finanz, сравнимы с показателями СССР. В министерстве экономического развития и «Ростехе» не ответили на запрос издания, в Минпромторге обещали дать комментарий позднее.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали «избыточно амбициозными» как финансовую составляющую проекта, так и его план-график. «С точки зрения бюджетного процесса предложение Минпромторга показывает, что конкуренция за средства ликвидной части ФНБ, превышающей 7% ВВП, в разгаре», – отметил директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Вартапетов.