В Москве восьмилетняя Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. Об этом «Ленте.ру» рассказал ее отец Евгений.

Девочка получила аттестат в школе № 626 25 июня. В семь лет она получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11 класс. Она получила документ только через год по техническим причинам.

«Нам не успели напечатать аттестат за 9 класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению, и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы еще год назад», – объяснил Евгений. Всего Алиса сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.

По словам отца Алисы, чтобы сдать ЕГЭ, Алисе пришлось пройти всю образовательную программу. «Нет никаких лайфхаков и краткого пути», – отметил он. Самым сложным оказалось сдавать экзамены без подготовки, не зная «правил игры».

Алиса планирует поступать на психфак МГУ, однако рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой. Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе факультета, факультет психологии готов принять на обучение девочку. В случае поступления у Алисы будет возможность стать частью «включенного эксперимента», отметили в МГУ.

Ранее Алиса уже была зарегистрирована как самая юная третьеклассница, самая юная выпускница 9 класса и как самая юная девочка, освоившая программу 11 класса.