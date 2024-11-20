Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что инициатива Франции, Германии и Великобритании по принятию резолюции против Тегерана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) только усложнит ситуацию и подорвет «позитивную атмосферу, созданную недавними переговорами с агентством».

Иран предложил Западу ограничить свои запасы урана, обогащенного до 60%, если страны откажутся от резолюции, осуждающей низкий уровень сотрудничества Ирана с МАГАТЭ. Подготовка к реализации этого шага была подтверждена агентством, а темпы обогащения урана до 60% уже замедлились. Однако западные дипломаты отвергли это предложение, называя его попыткой избежать осуждения в последний момент.

По данным МАГАТЭ, объем урана, обогащенного до 60%, достиг 182,3 кг, что достаточно для производства четырех ядерных боезарядов, если его обогатить до оружейного уровня. При этом Иран настаивает, что не стремится к созданию ядерного оружия.

Кроме того, Тегеран согласился рассмотреть допуск дополнительных инспекторов агентства, что ранее было ограничено. Однако предложение исключает ранее отстраненных экспертов.

Новая резолюция, поддержанная США, Францией, Германией и Великобританией, вероятно, будет принята на этой неделе, несмотря на сопротивление России и Китая. Запад стремится заставить Иран вернуться к переговорам о новых ограничениях ядерной программы после фактического распада сделки 2015 года, которую США покинули в 2018 году при президентстве Дональда Трампа.