Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который является одним из спонсоров разработки «Спутника», передал эксклюзивные права на поставку препарата зарегистрированной в Дубае фирме Aurugulf Health Investments. Это удалось выяснить журналистам The Moscow Times.

Эмиратская компания, вероятно, была создана специально под эти цели, хотя она декларирует, что ведет работу по «развитию инноваций, качества и доступности в сфере здравоохранения и медицинских технологий». The Moscow Times удалось выяснить, что все нити ведут к Тахнуну бин Зайеду аль-Нахаяну – брату действующего эмира Дубая. Известно, что переговорщик от Aurugulf – Ахмед Далмук аль-Мактум, еще один представитель правящей семьи.

The Moscow Times утверждает, что именно Aurugulf, а не Россия, направляла вакцину в государства на нескольких континентах, – Пакистан, Ливан, Гану и Гайану. Проблемой стало лишь то, что эмиратская компания распространяла препарат по цене, многократно превышающей ту, по которой российская сторона напрямую поставляет «Спутник» в другие государства, в том числе европейские.

В частности, если Венгрии и Словакии одна доза обходилась в $9,9, а две – в $19,9, то другие «клиенты» получали только один компонент по цене от $19 до $24. Такой дисбаланс не мог не вызвать протеста: власти Ганы и Гайаны заявляют, что пытались договориться напрямую с Москвой о стоимости, но представители РФ предложили им вести переговоры с Aurugulf.

В Африке – та же проблема. Второй секретарь российского посольства в Кении Дмитрий Чернецкий рассказал журналистам, что РФ не имеет никакого отношения к отправке препарата. В частности, Кения должна была стать еще одной точкой, где по такой же схеме должен был оказаться «Спутник». В страну даже поступили первые 75 тыс. доз, однако местные структуры здравоохранения решили отозвать соответствующее разрешение, узнав, что вакцина поступила из Дубая, а не из Москвы.

«Они даже пытались продать ее в другие страны, – сказал Чернецкий. – Если вы ищете историю успеха, то это не она».

Однако мотивы, по которым РФПИ перенаправил дубайской фирме права на поставки «Спутника», остаются неизвестными.

Обратная сторона вакцинной дипломатии

Ставка России на «Спутник» была в том числе политической. Эксперты считали, что в условиях, когда западные страны, вероятно, до конца лета будут заняты своими внутренними кампаниями вакцинации и не будут иметь возможности делать щедрый вклад в международное распространение вакцин, у России, как и у Китая, есть широкое окно возможностей для расширения собственного влияния за рубежом. Ближний Восток оказался особым регионом, где глобальные игроки попытались обновить свой имидж доброжелательной научно-технической державы.

Предполагается, что именно вакцина «Спутник» использовалась в качестве «валюты» в процессе обмена пленными между Израилем и Сирией. Кроме того, считалось, что именно российская сторона стоит за тем, что ОАЭ безвозмездно направили в сектор Газа партию из 20 тыс. доз «Спутника V». Особый аспект – это готовность России к тому, чтобы развивать местные производственные мощности.

Однако такая дипломатия на Ближнем Востоке имеет свою цену. В частности, в Иране вина за дефицит вакцины была возложена на российское руководство. Руководитель Исследовательского центра вирусологии при университете имени Шахида-Бехешти Алиреза Наджи объявил некоторое время назад, что иранские граждане испытывают недостаток вакцины из-за российского и китайского производителей.

Пекин и Москва, по его мнению, просто не выполнили свои обязательства и затянули поставки доз. Наджи в этом контексте даже допустил пробный сценарий с «комбинированными инъекциями»: тем, кому поставлен укол российским «Спутником V» или китайским «Синофармом», могут дать препарат иранского производства – «КовИран Баракат», который едва прошел финальную фазу испытаний.

Безусловно, вакцины – это хороший способ укрепить отношения со своими союзниками, наладить новые партнерские отношения и поставить западные страны в неловкое положение за их бездействие и преподнести себя в качестве спасителей развивающегося мира, однако «дубайская» схема несколько рушит положительное представление о вакцинной дипломатии.

Среди аналитиков есть разные версии, почему распространение было доверено Aurugulf Health Investments, – от давнего желания Кремля наладить нормальные отношения со странами Персидского залива до предсказуемого намерения российского руководства создать себе страховку на случай больших претензий к качеству вакцины. В этом случае важнее другое – доверие международных игроков к российскому продукту в условиях, когда ответственность за него фактически делегируют третьей стране, которая даже не имеет отношения к производству.