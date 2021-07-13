Среди российских мусульман все большую популярность набирают поездки в Стамбул с возможностью совершения молитвы в мечети Айя-София, заявил РИА «Новости» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.

«Очень много в течение года активных мусульман и мусульманок посещали Стамбул, посещали именно специально мечеть Айя-София, выкладывали свои репортажи, фотографии, делились впечатлениями, призывали единоверцев посетить этот величественный храм и прочесть молитву обязательно в храме Айя-София», – рассказал религиозный деятель.

По словам Мухетдинова, мусульмане не только в Турции, но и по всему миру, не исключая и Россию, в прошлом году с воодушевлением восприняли сообщение о том, что в Айя-Софии, ранее носившей статус музея, снова будет возобновлено богослужение. Никакого дисбаланса в межрелигиозных и межнациональных отношениях после возвращения ей статуса мечети не последовало, подчеркнул зампред ДУМ РФ.

«Правительство Турции, как и предполагалось, исполняет свои обещания: храм открыт для всех желающих, только во время молитвы туда пускают непосредственно мусульман. Но даже если человек не мусульманин, то проверять его или допрашивать никто не будет – так что мечеть носит статус публичного учреждения, храма, и каждый может найти в нем то, что ищет. Кого интересуют фрески, изображения, иконопись – те могут это прекрасно увидеть и разглядеть», – добавил Мухетдинов.

Религиозный деятель также выразил надежду, что мир и гармония в вопросе Айи-Софии сохранятся и в дальнейшем – как в Турции, так и для всех людей, «которые неоднократно поднимали эту проблематику и переживали за будущее храма».

Строительство собора Святой Софии началось в 532-м, он открылся в конце 537 года. В течение 916 лет считался самым большим христианским храмом в мире.

После завоевания Константинополя в 1453 году Мехметом II Фатихом Айя-София стала главной мечетью Османской империи. Султан совершил первую пятничную молитву в ней 1 июня 1453 года.

24 ноября 1934 года мечеть получила статус музея. В 1985 году Айя-София была признана памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Государственный совет Турции 10 июля 2020 года отменил решение правительства страны почти 90-летней давности и разрешил возобновить в Айя-Софии богослужения. Согласно его постановлению, исторический памятник находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Фатиха и может использоваться в качестве мечети. 24 июля 2020 года в Айя-Софии состоялся первый пятничный намаз после долгого перерыва.