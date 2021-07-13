За покупку «липовой» регистрации или за обман банка при получении ипотечного кредита россиянам может грозить тюрьма, предупреждают опрошенные РИА «Новости» юристы.

В частности, адвокат Игорь Купцов в беседе с агентством привел пример, когда люди используют поддельную регистрацию по месту жительства, когда не могут договориться о ней с наймодателем и часто «покупают» временную регистрацию в интернете, не подозревая, что такие документы – обыкновенная подделка.

Использование поддельных документов может повлечь за собой уголовную ответственность по статье 327 Уголовного кодекса РФ и наказание от штрафа в ₽80 тыс. до ареста на срок до шести месяцев, отметил юрист. Помимо этого люди нередко нарушают закон, пытаясь получить налоговый вычет по НДФЛ, не имея на то оснований, что суд может истолковать как мошенничество.

Кроме того, люди, желающие купить квартиру в ипотеку, но не имеющие достаточных средств для первоначального взноса, обманывают банк, завышая стоимость жилья в договоре, поделилась адвокат Ольга Туренко.

В этом случае цену квартиры, которую хотят купить, увеличивают на 10-20%, на размер первоначального взноса. Затем продавец пишет для покупателя расписку, в которой указывает, что получил первоначальный взнос в полном объеме, хотя на самом деле он ничего не получал.

Оставшуюся сумму, которая равна настоящей стоимости квартиры и которую продавец изначально и планировал за нее выручить, банк предоставляет в качестве кредита. В итоге покупатель покупает квартиру без первоначального взноса, а продавец получает все деньги. Такие действия также квалифицируются как мошенничество.

Ранее партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе предупредил, что граждане, не согласовавшие с банком сдачу купленного в ипотеку жилья в аренду, могут лишиться банковской поддержки.

Такой риск есть в случае, если покупатель наработал большие долги по кредиту – тогда это может быть дополнительным основанием для того, чтобы расторгнуть договор и изъять квартиру. Если же проблем по выплате кредитор не имеет, то вряд ли несогласованная аренда будет иметь тяжелые последствия.