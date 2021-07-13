Каждому девятому россиянину отказали в работе из-за отсутствия прививки от COVID-19, следует из опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит РБК.

В Москве, где власти сделали обязательной вакцинацию для 60% сотрудников в ряде сфер деятельности, с подобной ситуацией столкнулись 15%, в Санкт-Петербурге – 9%. Отсутствие прививки не повлияло на 73% граждан, 16% затруднились с ответом.

Больше всего пострадали те, кто получает до ₽50 тыс. – эту категорию работников не допускали к работе гораздо чаще, чем высокооплачиваемых сотрудников. Среди последних с проблемами при трудоустройстве столкнулись 10%.

Опрос представителей московских компаний, обязанных обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% персонала, показал, что в 20% организаций уже были случаи увольнения сотрудников из-за нежелания делать прививку от COVID-19. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются в торговле и сфере услуг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал столичным предпринимателям гранты за быструю вакцинацию сотрудников от коронавируса – таким образом власти решили поощрить «наиболее ответственные и дисциплинированные» коллективы.

По словам Собянина, более 1,5 тыс. предприятий уже сообщили, что 60% их сотрудников привились первым компонентом вакцины.